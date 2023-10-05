Оператор АЭС "Фукусима-1" приступит к сбросу в океан второй партии воды

Ее объем должен составить порядка 7,8 тыс. тонн

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС "Фукусима-1", приступит к сбросу в океан второй партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

В ходе второй фазы планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

Во время первой стадии сброса, завершившейся 11 сентября, в общей сложности с АЭС "Фукусима-1" было сброшено также около 7,8 тыс. тонн воды. В TEPCO обратили внимание, что никаких аномалий или отклонений от заданных параметров зафиксировано не было, и отметили, что немедленно прекратят процесс в случае отклонений.

История вопроса

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой, предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Критика решения Токио

Решение Токио спровоцировало недовольство некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1", и отметил, что решение будет принято после переговоров с японской стороной. Ведомство направило ветеринарной службе Японии письмо с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции.

Правительство Японии отметило, что неоднократно предоставляло международному сообществу, в том числе России, объяснения и информацию о безопасности воды, обработанной при помощи ALPS, и призвало реагировать на этот вопрос, опираясь на научные данные.