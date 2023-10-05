Клинтон считает необходимым бороться с популярностью российской позиции в США

Как заявила экс-госсекретарь Соединенных Штатов, в стране наблюдается "идеологический и политический партийный раскол"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает необходимым бороться с ростом популярности российской позиции среди американцев. Такую точку зрения она изложила в интервью телекомпании PBS.

"Откровенно говоря, я не понимаю американцев, поддерживающих [президента РФ Владимира] Путина. Но мы видим и слышим это. И нам следует бороться с этим", - утверждала Клинтон.

При этом она выразила недоумение тем, что некоторые "американцы, занимающие ответственные должности, говорят о том, что [США] не должны поддерживать народ Украины". По словам экс-госсекретаря, в Соединенных Штатах произошел "идеологический и политический партийный раскол".

Администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако некоторые законодатели от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.