Fox: овчарка Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения

По данным Fox News, куда отправят Коммандера, пока не известно

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников. Как сообщил телеканал Fox News, собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера.

Ранее сообщалось, что двухлетний пес Коммандер с момента своего появления в Белом доме в декабре 2021 года не менее 11 раз нападал на сотрудников Секретной службы США. "Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день, - приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден. - Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы <...>. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома".

Это уже вторая собака четы Байденов, которая покидает Белый дом. В конце 2021 года немецкая овчарка по кличке Мейджор была отправлена из Вашингтона в штат Делавэр по той же причине - из-за многочисленных нападений на сотрудников Белого дома. Американский президент и его супруга отдали Мейджора своим друзьям. Судьба Коммандера, указывает Fox News, еще не решена, "ведется оценка дальнейших шагов" в отношении его будущего.