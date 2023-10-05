Politico: на Украине опасаются, что отставка Маккарти повлияет на помощь со стороны США

Как отметила газета, в Киеве не знают, что может произойти дальше

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Украинские должностные лица негативно восприняли отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США, поскольку это может повлиять на дальнейшую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Такое мнение выразила газета Politico.

Как пишет издание, в Киеве не знают, что может произойти дальше. Их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным, несмотря на заверения президента Джо Байдена и других, что США продолжат поддержку Украины, отмечает газета. "Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа", - заявила председатель комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ничего хорошего в этом нет. Если говорить объективно, мы просто стали заложниками их [американцев] внутренней политики", - приводит газета слова депутата Ярослава Железняка.

По оценке издания, некоторые украинские политики и дипломаты пытаются преуменьшить влияние внутренней политики США на Украину. "Пока не будет избран новый спикер, Палата представителей не может голосовать по законам, но вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается", - полагает посол Украины в США Оксана Маркарова. Один из чиновников, попросивший не называть его имя, сказал, что в Киеве "пока наблюдают" за происходящим в США.

Об отставке Маккарти

3 октября большинство в нижней палате законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Временно исполнять обязанности спикера будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором соответствующей резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии. Причиной стали глубокие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Газета Politico считает, что отставка Маккарти грозит администрации Байдена трудностями с продолжением оказания поддержки Киеву. Издание отмечает, что при полном непонимании, кто будет председательствовать в нижней палате Конгресса, у Белого дома остается всего 44 дня на то, чтобы предотвратить приостановку работы федерального правительства в ноябре и выделить необходимую помощь Украине. Как пишет газета, Байден и демократы в Палате представителей рассчитывали, что финансирование будет выделено, полагаясь при этом на Маккарти, после его отставки "вопрос [дальнейшей поддержки Киева] остается открытым".