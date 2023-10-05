Токаев заявил, что принцип светского государства должен соблюдаться в школах Казахстана

Президент страны отметил, что "религиозные убеждения - это выбор и частное дело каждого гражданина"

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана должны строго соблюдать принцип светского государства в образовательных учреждениях, в том числе в школах. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов.

"Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно конституции, Казахстан - светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной", - цитирует его пресс-служба главы государства.

По словам президента, нужно всегда помнить, что школа - это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. "Тогда как религиозные убеждения - это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям", - пояснил лидер Казахстана.

Он отметил, что содержание слова "светскость" очень глубокое. "Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", - уточнил Токаев.

Ранее министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в настоящее время в республике актуализировались вопросы ношения ученицами хиджабов в школах. Она напомнила, что Казахстан является светским государством, которое отделено от религии. Все вопросы государственной политики регулируется гражданским законодательством, а не религиозными нормами. При этом нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.