5 октября, 09:07

Президент Кении сменил главу МИД и министра торговли

Бывший глава МИД Кении Альфред Мутуа возглавил министерство туризма и природы, а внешнеполитическое ведомство перешло под управление главы канцелярии премьер-министра Мусалии Мудавади

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто произвел перестановки в правительстве, сменив восемь министров, в том числе главу МИД. Об этом сообщает кенийский портал Citizen.

Бывший глава МИД Кении Альфред Мутуа возглавил министерство туризма и природы, а внешнеполитическое ведомство перешло под управление главы канцелярии премьер-министра Мусалии Мудавади.

Министр инвестиций, торговли и промышленности Мозес Курия был переведен в недавно созданное министерство государственной службы, управления производительностью и поставками. 

Теги:
КенияРуто, Уильям
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