Трамп раскритиковал Байдена из-за "вторжения" в США мигрантов и якобы террористов

По мнению экс-президента, нынешний американский лидер должен восстановить программу "оставайся в Мексике" и действие положения закона, запрещавшего въезд в страну по санитарным соображениям

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за решение продолжить строительство стены в Техасе только после того, как появилась "срочная необходимость" на фоне "вторжения" нелегальных мигрантов, среди которых якобы есть преступники и террористы.

"Байден видит, что в нашу страну вторгаются. Что он собирается делать с 15 млн выходцев из тюрем, психиатрических лечебниц, приютов для душевнобольных и террористов, которые уже прибыли в нашу страну?" - сказал политик телеканалу Fox News. Байден, считает Трамп, должен продолжать его политику и восстановить программу "оставайся в Мексике" и действие положения закона, запрещавшего въезд в страну по санитарным соображениям.

Представитель предвыборного штаба политика заявил каналу, что если бы строительство стены на границе с Мексикой не остановилось, то "к настоящему времени она уже была бы возведена". Однако политика администрации Байдена привела к тому, что "страна превратилась в одно гигантское убежище для опасных иностранцев-преступников", указал пресс-секретарь.

Канал отмечает, что в 2023 финансовом году пограничная служба США на южной границе задержала рекордное число человек, включенных в список предполагаемых террористов, составленный ФБР. По данным канала, в 2023 финансовом году был задержан 151 человек, в то время как в 2022 году это число было гораздо ниже - 98 человек, а в 2021 году и вовсе 15 человек.

Ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила действие 26 федеральных законов в штате Техас, что позволяет продолжить строительство стены на границе с Мексикой. Глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас подчеркнул "острую и безотлагательную необходимость" строительства стены "для предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты". США приостановили строительство стены на границе с Мексикой в 2021 году, после прихода к власти демократа Байдена. Однако уже в 2023 году власти штата Техас решили сами возобновить строительство стены после нескольких месяцев переговоров с владельцами частной собственности.