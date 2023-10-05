Временный лидер Габона совершил рабочую поездку в ЦАР

Олиги Нгема провел встречу с Фостеном-Арканжем Туадерой

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Габона на переходный период, генерал Олиги Нгема совершил рабочую поездку в Центрально-Африканскую Республику, где был принят ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Оба лидера провели встречу наедине, ее итоги не разглашаются, отмечает радиостанция. Между тем дипломатические источники передают, что в центре переговоров находились вопросы снятия санкций с Габона, где власть захватили военные в результате государственного переворота. Туадера был назначен ведущей региональной организацией - Экономическим сообществом центральноафриканских государств посредником по Габону.

Нынешняя поездка Нгемы за рубеж - третья по счету с момента захвата в Габоне власти военными. Во второй половине сентября он посетил Экваториальную Гвинею, а три дня назад - Республику Конго.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными главой правительства переходного периода Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного года до двух лет.