Глава Европарламента пригласила Пашиняна выступить на пленарной сессии евродепутатов

Она пройдет в Страсбурге

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола пригласила премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступить на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Я встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном сегодня в Гранаде и пригласила его выступить на пленарной сессии Европарламента", - сказала она на полях саммита Европейского политического сообщества. Метсола не уточнила, когда именно Пашинян ожидается в ЕП, но добавила, что "через несколько недель".

По словам главы ЕП, Армения нуждается в поддержке ЕС. "Армения нуждается в нашей поддержке и помощи, чтобы справиться с нынешним гуманитарным кризисом, вызванным тем, что тысячи людей покинули Нагорный Карабах", - добавила она.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.