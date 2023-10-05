Олланд считает, что Франция увеличит влияние в Европе по мере ослабления позиции США

По мнению бывшего французского лидера, Франция должна проводить свою политику "твердо и четко", но при этом "избегать высокомерия, в котором ее часто упрекают"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Франция наращивает свое влияние в Евросоюзе на фоне ослабления позиций Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в интервью агентству Bloomberg бывший французский лидер Франсуа Олланд.

"Чем сильнее США отдаляются [от Европы], тем сильнее в ней будет французское влияние. Многие люди в Европе, конечно, выступают против этого, их интересы в связях с США. Удачи им с этим!" - сказал он. По мнению политика, Франция должна проводить свою политику "твердо и четко", но при этом "избегать высокомерия, в котором ее часто упрекают".

По словам источников агентства, президент Франции Эмманюэль Макрон стал настоящим лидером в Европе - в сферах от обороны до промышленной политики. Французский лидер налаживает "сложную сеть" партнерских отношений со странами Восточной Европы, и собеседники Bloomberg указывают, что президент помогает сосредоточить внимание Евросоюза на проблемах этих стран. Европа, указывает агентство, начинает активнее отстаивать свои интересы на фоне экономических разногласий с Китаем и США.

Bloomberg считает, что Европа в результате действий Макрона становится "все более французской", с чем не согласна Польша. В ответ на вопрос агентства о возросшем влиянии Макрона в Европе польский чиновник лишь закатил глаза. Другие страны наоборот заметили укрепление позиций Парижа: в Румынии был развернут батальон французских войск, а на Украину продолжаются поставки вооружений французского производства.

По мнению исследовательницы из Международного института стратегических исследований Рим Момтаз, после того, как Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, "Эмманюэль Макрон получил прекрасную возможность решительно захватить лидерство в ЕС, однако этого не произошло". Сейчас французский президент пытается "наверстать упущенные возможности, после того как уступил более решительным политикам", добавила она.

Ранее газета The Washington Post указывала на изменения, которые претерпел курс внешней политики Франции в отношении Украины. В частности, она отметила, что в начале конфликта на Украине французский лидер настаивал на урегулировании кризиса путем переговоров, а также выражал неоднозначное отношение к НАТО и блокировал инициативы по расширению ЕС. Однако впоследствии риторика президента изменилась - сейчас он поддерживает членство Украины в этих объединениях и утверждает, что будет помогать Киеву и дальше, "вплоть до его победы".