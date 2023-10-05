5 октября, 15:10,
обновлено 5 октября, 15:22

Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку отпустить задержанных представителей Карабаха

ЕРЕВАН, 5 октября. /ТАСС/. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан освободить задержанных бывших и нынешних лидеров непризнанной Нагорно-Карабахксой республики. Об этом сообщил офис представителя республики по международно-правовым вопросам.

"4 октября этого года представитель по международно-правовым вопросам на основании правила 39 регламента суда обратился в ЕСПЧ с целью обеспечить защиту прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха с требованием обязать Азербайджан немедленно освободить их", - отмечается в сообщении. 

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