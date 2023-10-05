Премьер Нидерландов выступил против вступления Украины в ЕС в 2030 году

По словам Марка Рютте, "вопрос не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли страны"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что категорически не согласен с возможностью вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2030 году. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью журналу Der Spiegel допустил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия.

"Я категорически не согласен с этой датой", - заявил Рютте в начале саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. По его словам, "вопрос не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли страны".

"В ЕС уже 27 стран - членов, и если к ним добавятся новые страны, то принятие решений и прочие вопросы станут еще более сложными", - отметил премьер-министр Нидерландов.

Кроме того, он считает, что для вступления в ЕС Украина и другие кандидаты "должны выполнить тысячи условий", и им нельзя делать уступки.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет. Копенгагенские критерии членства в ЕС были приняты в 1993 году. Они требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека, а также принципов правового государства.