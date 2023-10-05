В Госдепе заявили, что предложение США по мораторию на ядерные испытания остается в силе

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс отметила, что не знает "был ли ответ Москвы и Пекина на идеи Вашингтона"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Предложение США по соблюдению моратория на ядерные испытания, переданное России и Китаю, остается в силе. Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая в вашингтонском Центре имени Стимсона.

"Да, недавно мои коллеги из НУЯБ (Национального управления ядерной безопасности - прим. ТАСС) и Министерства энергетики США говорили о <...> возможных способах по мерам укрепления доверия <...>, касающихся ядерных испытаний. Насколько я понимаю, мы не получили ответа на это. Оно (американское предложение - прим. ТАСС) существует. Мы (Россия, Китай и США - прим. ТАСС) можем подумать над ним, рассматривать это", - сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства.

"Не знаю, был ли уже ответ [Москвы и Пекина на идеи Вашингтона]", - добавила Дженкинс.

Как сообщила в мае 2020 года газета The Washington Post, администрация США обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. На полигоне в штате Невада последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. Затем Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, подтвердил, что Вашингтон рассматривал вариант возобновления ядерных испытаний.

В России мораторий на ядерные испытания действует уже больше 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США так и не ратифицировали этот договор.