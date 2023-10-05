Госдеп: КНР в ходе конфликта на Украине поддерживает РФ в информационном пространстве

Спецпредставитель Госдепартамента США Джеймс Рубин заявил, что действия России и Китая полностью согласованы

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай в ходе украинского конфликта поддерживает Россию не только в дипломатическом и экономическом плане, но и в информационном пространстве. С таким утверждением выступил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия (входит в структуру дипведомства и является одним из ключевых инструментов внешнеполитической пропаганды) Джеймс Рубин.

"Пока КНР стремится позиционировать себя в этой войне (конфликт на Украине - прим. ТАСС) как нейтральная сторона, факты доказывают обратное. Причем это поддержка России не только экономически и дипломатически, но и особенно в информационном пространстве. [Действия] России и Китая полностью согласованы", - утверждал представитель Госдепа.

В этой связи представитель Госдепа заявил, что США и их союзники должны противостоять "вторжению" РФ и КНР в их информационное пространство.