Трамп впервые с 2021 года посетит Капитолий

Экс-президент США обсудит выборы спикера Палаты представителей

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон и провести переговоры с республиканцами в Палате представителей Конгресса США перед выборами нового спикера. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, визит может состояться в начале следующей недели. Отмечается, что это будет первое появление Трампа на Капитолийском холме после 6 января 2021 года, когда его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, устроили там беспорядки. Цель поездки Трампа - "объединить партию", пояснил один из законодателей от республиканцев.

При этом, как утверждает газета Politico со ссылкой на источники, Трамп направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам собственную кандидатуру на пост спикера. Отмечается, что подобное назначение маловероятно, так как Палата представителей никогда не избирала на данную должность человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.

Ранее Трамп дал понять, что намерен бороться за кресло президента США, а не за пост спикера Палаты представителей. Вместе с тем он добавил, что "сделает все возможное", чтобы помочь Республиканской партии разрешить сложившуюся ситуацию.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Кевина Маккарти с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. Перед этим, 10 октября, представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосование по ряду вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.