Politico: США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа

По данным источников газеты, на фоне неопределенности относительно выделения Конгрессом дополнительных средств на оказание помощи Киеву американская администрация изучает другие варианты продолжения поддержки

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, на фоне неопределенности относительно выделения Конгрессом США дополнительных средств на оказание помощи Украине американская администрация изучает другие варианты продолжения поддержки Киева. Среди прочего Вашингтон рассматривает возможность передачи финансирования по программе Госдепартамента, посредством которой США выделяют союзникам гранты и займы на покупку американских вооружений.

Издание отмечает, что по состоянию на 21 сентября у США оставалось около $650 млн из примерно $4,6 млрд, одобренных Конгрессом на выделение дополнительных пакетов помощи Украине и "другим странам, задетым ситуацией на Украине". Politico подчеркивает, что, даже если администрация США выделит средства по указанной программе, Конгресс все равно должен будет одобрить дополнительное финансирование.

В среду Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако несколько законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.