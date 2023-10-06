Сирийская артиллерия поразила базы боевиков, атаковавших училище в Хомсе

В ходе ракетных ударов в провинции Идлиб были поражены районы Сермин, Эриха и Бенеш, сообщил телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии подвергла массированным ракетно-минометным ударам базы бандформирований, атаковавших военное училище в городе Хомс.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе них в провинции Идлиб были поражены районы Сермин, Эриха и Бенеш, находящиеся под контролем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Атакам подверглись также позиции воюющих на ее стороне наемников из "Туркестанской исламской партии". Эта экстремистская организация состоит из уйгуров - тюркской народности, проживающей в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая.

По сведениям телеканала, все объекты, по которым наносились удары, полностью уничтожены, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш 5 октября сообщил, что жертвами атаки террористов, которые использовали для нападения беспилотники, стали 80 человек. Позднее Минздрав уточнил, что число погибших выросло до 81, среди них 5 детей и 31 женщина. Число раненых достигло 240.

Командование ВС арабской республики отметило, что среди погибших и раненых большинство - члены семей сирийских военных, которые были приглашены на праздничную церемонию в училище по случаю выпуска курсантов.