Венесуэла выдала ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Правительство страны запросило красное уведомление Интерпола в его отношении

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиционера Хуана Гуайдо, который находится в США. Об этом в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Television сообщил генеральный прокурор южноамериканской страны Тарек Вильям Сааб.

"Хуан Гуайдо использовал ресурсы PDVSA (государственной нефтегазовой компании Венесуэлы - прим. ТАСС) для финансирования, оплаты своих расходов и заставил PDVSA принять свои условия рефинансирования. Это привело к потере $19 млрд и как результат почти к полной потере Citgо (американского филиала PDVSA - прим. ТАСС)", - заявил Сааб.

"По данным, полученным от одного из федеральных судов США, о деталях сообщим дополнительно, банда Хуана Гуайдо и персонально он намеренно использовали фигуру фиктивного правительства, что нанесло ущерб венесуэльскому государству примерно в $20 млрд", - отметил генпрокурор. По его словам, Венесуэла запросила красное уведомление Интерпола (специальный запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица, находящегося в международном розыске) в отношении Гуайдо.

В 2019 году США предоставили право управления Citgo так называемому временному правительству Гуайдо, которое в декабре прошлого года было упразднено самой оппозицией. Однако 1 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло лицензию, которая предоставила право венесуэльской радикальной оппозиции не только управлять Citgo, но и выставлять на продажу для выплат кредиторам акции и активы компании, оцениваемые в $10-13 млрд. Золотой запас Венесуэлы в Банке Англии в $3 млрд также выведен из-под контроля законного правительства южноамериканской страны.