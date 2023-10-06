Лейбористы победили на довыборах в Палату общин британского парламента в Шотландии

Кандидат от Лейбористской партии школьный учитель Майкл Шэнкс получил 17,8 тыс. голосов избирателей

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Кандидат от Лейбористской партии школьный учитель Майкл Шэнкс одержал победу на довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента в избирательном округе Ратерглин и Гамильтон-Уэст в Шотландии. Об этом свидетельствуют обнародованные итоги прошедшего накануне голосования.

Шэнкс получил 17,8 тыс. голосов избирателей (58,6%), в то время как его основной соперник - член совета Южного Ланаркшира от Шотландской национальной партии (ШНП) Кэти Лаудон - довольствовалась поддержкой 8,4 тыс. человек (27,5%). Член совета Глазго Томас Керр, который представлял консерваторов, набрал 1,2 тыс. голосов (3,9%). Всего за депутатское кресло боролись 14 кандидатов. Явка составила 37,2%.

Довыборы в округе Ратерглин и Гамильтон-Уэст состоялись после того, как мандата лишилась депутат Маргарет Ферриер вследствие нарушений коронавирусных ограничений осенью 2020 года. В сентябре того года Ферриер посетила заседание Палаты общин, подозревая, что заразилась коронавирусом, но не дожидаясь получения результатов теста. В свете разразившегося скандала депутат была исключена из ШНП, однако она не стала отказываться от своего мандата, несмотря на призывы партийного руководства.

Впоследствии полиция Шотландии выдвинула обвинения против Ферриер в нарушении коронавирусных ограничений. В сентябре 2022 года суд в Глазго приговорил парламентария, признавшую свою вину, к 270 часам общественных работ. В марте комитет по стандартам Палаты общин рекомендовал отстранить Ферриер от работы в парламенте на 30 дней. Соответствующее решение означало, что жители округа Ратерглин и Гамильтон-Уэст, от которого Ферриер избралась в Палату общин, имеют право потребовать проведения перевыборов в парламент: для этого было необходимо, чтобы соответствующую петицию подписали не менее 10% избирателей.

Ферриер попробовала опротестовать решение комитета по стандартам Палаты общин, однако независимая комиссия оставила меру в силе, учитывая, что депутат нанесла весомый ущерб репутации британского парламента и поставила под угрозу здоровье окружающих. 6 июня депутаты Палаты общин поддержали временное отстранение Ферриер от парламентской работы, после чего жители округа Ратерглин и Гамильтон-Уэст (14,7%) также высказались в пользу лишения 62-летней Ферриер депутатского мандата и проведения перевыборов.

Политические расклады

Как отмечают британские политические комментаторы, итоги довыборов показывают, что оппозиционная Лейбористская партия набирает все большую силу в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года. Последний опрос, проведенный компанией YouGov, показывает, что за лейбористов готовы проголосовать 45% респондентов, а за правящую Консервативную партию - 24%.

Профессор университета Стратклайда в Глазго Джон Кертис, слова которого приводит газета The Times, после оглашения результатов довыборов выступил с прогнозом, что лейбористы при сохранении нынешней динамики могут завоевать более 40 мест в Шотландии на следующих всеобщих выборах, в то время как ШНП в таком случае сможет рассчитывать лишь на шесть мандатов. Подобное развитие событий приведет к тому, что лейбористы получат абсолютное большинство в Палате общин и смогут самостоятельно сформировать правительство.

Тем не менее телеканал Sky News считает такой сценарий чрезмерно оптимистичным для лейбористов, учитывая, что в настоящее время партия имеет только двух парламентариев, избранных в шотландских округах, включая Шэнкса. ШНП же представлена в Вестминстере 44 депутатами.

Говоря о консерваторах, The Times написала, что провал тори на довыборах подтвердил тенденцию на падение популярности партии среди жителей Шотландии. По итогу предыдущих всеобщих выборов в декабре 2019 года консерваторы одержали победу в шести избирательных округах в Шотландии. Британские эксперты сходятся во мнении, что тори будет крайне сложно повторить такой результат на следующих выборах.