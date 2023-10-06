Венгрия выступила против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан напомнил, что "прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов"

БУДАПЕШТ, 6 октября. /ТАСС/. Венгрия не может поддержать поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предложенные Еврокомиссией и предусматривающие дополнительную финансовую помощь Украине. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, принимающий участие в неформальном саммите ЕС в городе Гранада.

Он напомнил, что "прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов". Между тем ситуация на южной границе Венгрии, где не утихает волна незаконной миграции, становится все более серьезной, а вооруженный конфликт в соседней стране не утихает. Несмотря на это Брюссель предлагает одобрить миграционный пакт и "собирается дать деньги на ведение войны на Украине в течение еще четырех лет", отметил Орбан.

"Вместо прекращения огня они хотят обеспечить поставки вооружений, вместо мира эти деньги должны поддержать продолжение боевых действий. Венгрия не поставляет оружие [на Украину], мы хотим прекращения огня и мира", - заявил премьер. "В такой ситуации Венгрия не может поддержать изменение бюджета [Евросоюза]", - подчеркнул Орбан в видеообращении, разместив его в день саммита в Гранаде на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Еврокомиссия предложила внести поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие, в частности, выделение €50 млрд на оказание помощи Украине. По регламенту этот бюджетный вопрос может быть одобрен только консенсусом, для этого требуется согласие лидеров всех стран сообщества.

3 октября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе, что Венгрия предложила Евросоюзу не выделять Украине на следующие четыре года сразу €50 млрд, а ограничиться пока лишь половиной этой суммы. Будапешт считает, что для начала надо посмотреть, как будут использоваться эти средства. По мере того, как Киев будет их расходовать и отчитываться за них, можно было бы изучить вопрос о предоставлении ему второй части запрошенной суммы.

Правительство Венгрии неоднократно выражало сомнения в целесообразности выделения дополнительной помощи Украине, в том числе на военные нужды, поскольку до конца точно не известно, как были потрачены уже переданные ей средства.