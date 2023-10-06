Оппозиция Литвы обвинила руководство страны в невыполнении обещаний педагогам

Экс-премьер республики Саулюс Сквернялис заявил, что это вызвало забастовку учителей

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Коалиция правящих партий не выполнила обещания, которые на пути к власти раздавала учителям и другим работниками системы образования Литвы. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил экс-премьер Саулюс Сквернялис, являющийся лидером оппозиционной фракции в Сейме (парламенте) "Демократы во имя Литвы".

"Если мы придем к власти, говорили сегодняшние правящие, сделаем все для процветания системы образования. Учителя не будут знать, как потратить увеличенную зарплату. Нагрузка будет снижена, число учеников в классах уменьшено", - изложил он свой взгляд на эти обещания.

Они, по оценке Сквернялиса, остались невыполненными, что вызвало забастовку учителей. "Прошло [со времени парламентских выборов, когда к власти пришли консерваторы] три года. Профсоюз справедливо спрашивает: где результаты того, что вы обещали", - сказал он.

Профсоюз работников системы образования с 29 сентября проводит забастовку учителей с требованием повышения зарплаты. В профсоюзе отмечали, что намерение властей с января повысить зарплату учителей на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21% не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране. Они настаивали на том, чтобы зарплата была повышена на 20% уже в сентябре и еще на 30% в январе 2024 года. Во вторник профсоюз представил в Минобразования компромиссные предложения о первом повышении зарплаты с ноября, а выход на уровень зарплаты в 130% от средней по стране предложил достичь в течение не года, а двух лет.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.