Шольц подвергся резкой критике за отказ поставлять Украине ракеты Taurus

В основном недовольство исходит от представителей оппозиционного Христианско-демократического союза

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся резкой критике в ФРГ за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В основном недовольство исходит от представителей оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС).

Депутат Бундестага, эксперт по вопросам обороны ХДС Родерих Кизеветтер назвал решение Шольца "одиноким". "Отказываясь от поставки крылатых ракет Taurus и откладывая любое планирование с мая, Германия вновь идет по особому пути. В результате мы теряем доверие в Европе и США и раздражаем наших партнеров, особенно Великобританию и Францию, которые уже поставляют аналогичные крылатые ракеты", - заявил Кизеветтер агентству DPA.

Еще один представитель ХДС, эксперт по вопросам внешней политики Норберт Рёттген считает, что отказ канцлера от поставки ракет приведет к "фундаментальной потере доверия" для всей правящей коалиции. Ответственность за такое решение, по словам политика, несет не только Шольц, но и остальные члены кабмина. Глава МИД Анналена Бербок, министр экономики Роберт Хабек, глава Минфина Кристиан Линднер и министр обороны Борис Писториус, как утверждает Рёттген, действуют в этом вопросе "против своих личных убеждений" и "при этом наносят серьезный ущерб себе, европейскому авторитету ФРГ и демократии". Отказ Шольца поставить Taurus Киеву, по его мнению, способствует затягиванию конфликта.

В поддержку передачи Украине ракет Taurus выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. В эфире телеканала ZDF он заявил, что возможное использование Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту и Крыму было бы "законным" и "важным" для Украины с военной точки зрения. В то же время Хойсген назвал безосновательными аргументы канцлера, который опасается, что при передаче Taurus Киеву военные Бундесвера окажутся втянутыми в конфликт, поскольку должны будут оказывать помощь с программированием ракет. По данным британских и французских источников, украинцы теперь могут сами программировать такое оружие, указал Хойсген. "Тогда я не вижу никаких опасений по поводу того, почему нам не следует поставлять эти важные крылатые ракеты совместно с Англией и Францией", - заключил он.

Позиция Шольца

Ранее газета Bild сообщила, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине ракеты Taurus. Отрицательный ответ, по данным издания, исходит непосредственно из Ведомства федерального канцлера. В конфиденциальных беседах с членами Бундестага Шольц и его доверенные лица привели аргументы, почему Германия не может поставлять Украине эти системы вооружений. Истинной причиной отказа, как сообщили Bild несколько источников, стали опасения Шольца относительно того, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Сам канцлер объяснил свой предварительный отказ поставлять ракеты тем, что хочет избежать эскалации конфликта. Он также акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.