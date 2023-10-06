Лукашенко не исключил прекращения поддержки Украины со стороны США

По словам президента Белоруссии, американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне упреков руководства Украины в медленном контрнаступлении, США посылают недвусмысленные сигналы о возможном прекращении поддержки Киева.

"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - сказал президент в ходе поездки в Брестскую область, сообщает агентство БелТА. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев". При этом Лукашенко напомнил, что на прошедшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине.

Он подчеркнул, что американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США. "Здесь нужна какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят, ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского", - добавил глава государства.

По его словам, украинские вооруженные силы увязли в контрнаступлении, фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте. "Движение есть туда-сюда, за высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили четыре-восемь недель", - отметил Лукашенко.