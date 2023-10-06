Белоруссия получила приглашение на конференцию ООН по изменению климата

Она пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко получил от премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приглашение принять участие в конференции ООН по изменению климата (COP28) которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Это приглашение главе белорусского правительства передал посол ОАЭ в Минске Ибрагим Салим Аль-Мушаррах.

"Я уверен, что белорусская делегация примет участие в конференции. Уровень участия будет определен позже. Но я полагаю, что он будет довольно высоким, и мы обязательно воспользуемся возможностью, чтобы провести двусторонние переговоры с нашими эмиратскими друзьями", - отметил Головченко, видеофрагмент высказываний которого опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

Он сказал, что в Минске высоко ценят усилия, которые прилагают ОАЭ в работе над достижением целей, определенных Парижским соглашением по климату. "Мы сейчас внимательно изучаем документы, которые готовятся к данному мероприятию. Конечно, мы разделяем все принципы рамочной Конвенции ООН по борьбе с глобальными изменениями климата. Мы, безусловно, уверены, что конференция в Дубае позволит активизировать работу над этими важнейшими для человечества вопросами", - сказал белорусский премьер.

Посол ОАЭ напомнил, что предстоящая конференция преследует несколько целей. "Главная из них - посмотреть на финансовый вклад от стран, которые подписывали Парижское соглашение и степень выполнения договоренностей, предусмотренных документом", - цитирует дипломата издание "СБ. Беларусь сегодня".