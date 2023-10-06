В Канаде сообщили о нехватке боеприпасов

По словам начальника штаба обороны генерала Уэйна Эйра, Канада производит примерно 3 тыс. 155-миллимитровых снарядов в месяц, при этом после начала конфликта на Украине в 2022 году "не было произведено дополнительно ни одного артиллерийского снаряда"

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Канада испытывает критический дефицит боеприпасов и планирует наращивать их производство. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на начальника канадского штаба обороны генерала Уэйна Эйра.

"Меня очень беспокоит ситуация с нашими запасами снарядов. <...> Если бы мы расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то в некоторых случаях они закончились бы всего за несколько дней, а на пополнение запасов потребовались бы годы", - отметил генерал, выступая в Палате общин (нижней палаты) парламента.

Большинство союзников Канады, передает телеканал, уже заключили соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного объема производства артиллерийских снарядов, в основном 155-миллиметровых, используемых среди прочего канадскими гаубицами M-777. Канаде еще предстоит заключить подробный контракт.

Канада производит примерно 3 тыс. 155-миллимитровых снарядов в месяц, при этом после начала конфликта на Украине в 2022 году "не было произведено дополнительно ни одного артиллерийского снаряда", подчеркнул Эйр. Он призвал заняться исправлением ситуации как можно скорее. Генерал также призвал наладить производство боеприпасов М-795, которые обладают большей дальностью и радиусом действия, чем выпускаемые снаряды М-107.

Канал также приводит слова заместителя министра обороны Билла Мэттьюса, который указал на слушаниях в парламенте, что ведомство ведет переговоры с компаниями по поводу выпуска более современных боеприпасов. По словам сотрудника Минобороны, отвечающего за закупки, Троя Кросби, год назад правительство Канады получило предложения от двух оборонных предприятий, однако производство снарядов сможет начаться не ранее, чем через три года после заключения контрактов. Чиновник также отметил, что вопросы, связанные с выпуском снарядов, широко обсуждаются союзниками по НАТО.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.