Премьер-министр Словении выступил за легализацию мигрантов

Роберт Голоб считает, что в этом случае речь идет не только об изучении языка принимающей страны, но и приобретении навыков у себя на родине

ЛЮБЛЯНА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб считает, что единственным способом регулирования миграции является ее легализация. Слова политика, участвующего в неформальном саммите ЕС в городе Гранада, опубликованы в четверг на странице правительства страны в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я убежден, что единственный способ регулировать миграцию и эффективно управлять ею - это легализация. Как можно больше мигрантов должны быть легализованы с помощью в том числе подготовительных центров. Речь идет не только об изучении языка (принимающей страны), но и приобретении навыков у себя на родине, - полагает Голоб. - Европе нужна рабочая сила, а также способы помочь этим людям добраться до работы и дома в ЕС абсолютно легальным способом. Чтобы, с одной стороны, мы не сталкивались с преступными группировками, а с другой - чтобы люди по приезде как можно скорее получали соответствующую работу".

Венгрия и Польша выступают против предложенного лидерами ЕС нового миграционного пакта, который предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа - выплату в общий фонд средств на их содержание. Будапешт не хочет, чтобы страна превратилась "во вторую Лампедузу" и "гетто для мигрантов". Венгерское правительство считает, что эти лица не должны пересекать границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены, а все связанные с этим проблемы следует решать "в местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза.

4 октября руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич сообщил корреспонденту ТАСС о том, что Словения сталкивается с "постоянно растущим притоком мигрантов, направляемых в республику Европейским союзом в рамках соглашения о солидарности". По словам политика, решение в том числе миграционной проблемы в стране заключается в "распаде ЕС и НАТО, приходе к власти в Европе прагматичных лидеров и изменении структуры руководства в самой республике".

28 сентября министр внутренних дел Словении Боштьян Поклюкар достиг договоренности со своим хорватским коллегой Давором Божиновичем о совместном патрулировании границы между странами.

27 сентября Словенское агентство печати сообщило, что власти Словении ужесточили контроль на границе с Хорватией из-за значительного увеличения числа мигрантов. По его данным, за некоторыми пограничными переходами были установлены контрольно-пропускные пункты. При этом полиция отрицала, что речь идет о восстановлении пограничного контроля с соседней республикой. По словам представителей органов правопорядка Словении, государство усиливает полицейский контроль за коридорами, по которым прибывают мигранты.