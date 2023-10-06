Командующий армией Литвы при назначении на должность не сообщил об учебе в РФ

Вальдемарас Рупшис в 1989 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис умолчал при назначении на должность об учебе в России. На информацию об этом, взятую литовскими СМИ в общедоступных источниках и представляемую как сенсационную, откликнулись представители первого эшелона власти балтийской республики.

"Считаю, что об этом факте надо было сообщить. В биографии человека, занимающего такую должность, не должно быть серых зон", - заявил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

В свою очередь пресс-служба офиса главы государства Гитанаса Науседы отметила, что "президент оценивает командующего по его более чем 30-летней службе Литве". В пресс-службе пояснили, что Минобороны, предлагая Рупшиса на должность командующего, о его учебе в России не сообщило.

Президент несколько месяцев назад сам оказался в похожей ситуации. Баллотируясь на пост главы государства, он умолчал о том, что состоял в компартии Литвы. О членстве в ней Науседы стало известно из СМИ только в апреле.

За подчиненного заступился министр обороны Арвидас Анушаускас. "Вокруг добровольцев 90-х годов [прошлого века], создававших систему защиты государства, сейчас устроили танцы хунвейбинов, якобы разоблачая их советское прошлое", - отметил он.

Информация о том, что Рупшис в 1989 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, находится в открытом доступе в интернете.