В Болгарии заявили, что ЕС не может позволить себе продолжение конфликта на Украине

Президент республики Румен Радев подчеркнул, что кризис на Украине угрожает международному миру и безопасности

СОФИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Европа не может позволить себе продолжение конфликта на Украине, необходимо разработать глобальную стратегию по прекращению боевых действий. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на неофициальной встрече в Португалии лидеров 13 государств - членов ЕС с парламентской формой правления. Его слова приводит пресс-служба главы болгарского государства.

"Со стороны международной общественности необходимы глобальная стратегия прекращения боевых действий и обеспечение длительного мира, - отметил Радев. - Поставки оружия не помогают решению конфликта, необходим рациональный баланс между военными, экономическими и дипломатическими мерами". "Европа не может себе позволить продолжение этой войны, необходимо найти пути к восстановлению мира, - подчеркнул он. - Необходимы сильная политическая воля, дипломатия и активные переговоры по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на международно признанных принципах ООН".

Радев подчеркнул, что кризис на Украине угрожает международному миру и безопасности, а война на истощение не только затрагивает прямых участников боевых действий, но и социальные и экономические системы всех соседних государств. Он выразил беспокойство расширением территории конфликта, а также рисками в результате бомбардировок для портовой инфраструктуры Украины и ограничения судоходства в Черном море.