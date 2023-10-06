Байден призвал Иран освободить правозащитницу, получившую Нобелевскую премию мира

Американский президент добавил, что США намерены и далее поддерживать "храбрый народ Ирана"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал власти Ирана освободить иранскую правозащитницу Наргес Мохаммади, которая была удостоена Нобелевской премии мира.

"Я призываю правительство в Иране немедленно освободить ее и ее единомышленников, борющихся за равноправие полов", - говорится в письменном заявлении американского лидера. По его словам, "США продолжат работать над тем, чтобы поддерживать способность иранцев отстаивать собственное будущее, свободу слова, равноправие полов, положить конец <...> насилию в отношении женщин". Байден добавил, что США намерены и далее поддерживать "храбрый народ Ирана" и требовать привлечения к ответственности тех представителей властей республики, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушения прав человека.

МИД Ирана назвал присуждение Мохаммади Нобелевской премии мира политической акцией, которая соответствует интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств. Кроме того, решение Нобелевского комитета демонстрирует разочаровывающее отклонение от его первоначальных целей, убеждено иранское внешнеполитическое ведомство.