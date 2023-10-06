Politico: Маккарти планирует досрочно выйти из состава Конгресса США

По информации источников газеты, соответствующими планами бывший спикер Палаты представителей Конгресса поделился со своими однопартийцами

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) планирует досрочно выйти из состава американского законодательного органа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, соответствующими планами Маккарти поделился со своими однопартийцами после того, как большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за его смещение с поста спикера. Его срок в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате Конгресса США истекает в январе 2025 года.

Газета отмечает, что Маккарти рассчитывает остаться в составе Конгресса по меньшей мере до выборов нового спикера, которые, как ожидается, состоятся 11 октября. По сведениям издания, таким образом он рассчитывает "помочь [Республиканской] партии удержать равновесие" после своего смещения с поста спикера, который является третьим по значимости в государственной иерархии США. После выхода из состава нижней палаты Конгресса Маккарти, как приводит издание его слова, намерен проводить больше времени с семьей.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. Перед этим, 10 октября, представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосование по ряду вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.