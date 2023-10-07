СМИ: турецкая армия провела крупнейший воздушный рейд в Сирии против РПК

По данным газеты Yeni Şafak, в рейде задействовали 30 боевых самолетов

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. ВВС Турции провели самую крупную воздушную операцию на севере Сирии, целью которой были объекты запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла - "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом сообщила газета Yeni Şafak, отметив, что в рейде было задействовано 30 боевых самолетов.

Операция была начата в четверг вечером и проводилась на глубину 40-50 км, удары наносились по базам боевиков, принадлежащим РПК нефтяным скважинам и складам горюче-смазочных материалов в районах Телль-Рифаат, Джизире и Дерик, отмечает издание.

Минобороны Турции ранее сообщило, что в ходе операции уничтожены 15 объектов РПК и значительное число боевиков.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака после предпринятой 1 октября РПК попытки теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. Турецкие власти заявляют, что действуют, исходя из прав на самооборону, проистекающих из статьи 51 Устава ООН.

Турция называет РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит в Ираке и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.