ХАМАС заявил, что военная операция палестинцев стала ответом на агрессию против Аль-Аксы

Лидер движения Исмаил Хания отметил, что рейды, которые "начались в Газе, распространятся на Западный берег реки Иордан и перекинутся за границу"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Начатая палестинскими радикалами операция на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильской стороны по отношению к одной из основных святынь ислама - мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Об этом заявил глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

"Наши военные операции стали ответом на израильскую агрессию против мечети Аль-Акса", - заявил Хания, слова которого привел телеканал Al-Arabiya. Он добавил, что рейды, которые "начались в Газе, распространятся на Западный берег реки Иордан и перекинутся за границу".

Ранее группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, как заявили представители палестинского движения ХАМАС. По данным телеканала, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Телеканал демонстрирует видео, на котором, по заверению палестинцев, виден подбитый танк и бронетранспортер израильской армии.

Представители радикальных палестинских группировок выступили с заявлением, что им удалось взять в плен несколько израильских военных. "На настоящий момент в плен захвачено пять израильских солдат", - привел телеканал Al-Arabiya высказывания палестинских радикалов.