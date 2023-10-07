Reuters: в Госдепе обеспокоены планами РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

По данным агентства, в Вашингтоне считают, что Москве не следует "прибегать к использованию контроля над вооружениями и безответственной ядерной риторике" в целях "оказания давления на другие государства"

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. В Госдепартаменте обеспокоены планами российской стороны отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы обеспокоены <...> высказываниями [постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила] Ульянова <...>. Подобный шаг, совершаемый любой стороной договора, неоправданно ставит под угрозу глобальные нормы против ядерных испытаний", - приводит оно слова представителя американского внешнеполитического ведомства. России не следует "прибегать к использованию контроля над вооружениями и безответственной ядерной риторике" в целях "оказания давления на другие государства", утверждали в Госдепартаменте.

Ранее Ульянов написал в Telegram-канале, что Россия планирует отозвать ратификацию ДВЗЯИ, чтобы "быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали". Ульянов уточнил, что "отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания".

О возможном отзыве РФ ратификации ДВЗЯИ

ДВЗЯИ был подписан Россией в 1996 году, а ратифицирован - в 2000 году. При этом США, подписавшие договор в том же 1996 году, до сих пор его не ратифицировали. Как ранее отметил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, американская сторона неоднократно допускала злоупотребления в сфере контроля за вооружениями: США не ратифицировали ДВЗЯИ, вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), "предварительно неоднократно его нарушив", из Договора по открытому небу, а также "саботировали невыгодную им редактуру СНВ-3" (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) и "грубо нарушили ДНЯО" (Договора о нераспространении ядерного оружия). По мнению сенатора, возможный отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ расширит инструментарий для обороны страны и станет адекватной реакцией на агрессивную политику Запада.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай, не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Возможность отзыва Москвой ратификации этого документа допустил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.