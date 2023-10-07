Евродепутат заявила, что Европарламент игнорирует резолюции против дискриминации россиян

Франческа Донато сообщила, что к подобным прецедентам относятся запрет на въезд российских граждан в несколько стран, включая балтийские государства, конфискация личного имущества

РИМ, 7 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Европарламенте предлагаются тексты резолюций, осуждающие ущемление прав и дискриминацию российских граждан в некоторых странах, однако они игнорируются. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала евродепутат от Италии Франческа Донато, назвав такую практику недопустимой.

"Нам приходят сигналы об откровенной дискриминации россиян не столько в Италии, сколько в ряде стран Северной и Восточной Европы. Соответствующие петиции игнорируются", - поделилась собеседница агентства. К подобным прецедентам она отнесла запрет на въезд российских граждан в несколько стран, включая балтийские государства, конфискацию личного имущества.

Донато выступила инициатором круглого стола "Мир, диалог, разоружение: от утопии к государственному разуму. Полоса препятствий", который состоялся в пятницу в рамках проходящего в сицилийском городе Рибера Фестиваля дружбы. Он организован политическим объединением Христианских демократов, которые готовят собственный список кандидатов к выборам в Европарламент в июне 2024 года.

Без демонизации России

Генеральный консул РФ в Палермо Сергей Патронов отметил на мероприятии, что "европейские лидеры не отличаются особой дипломатичностью в подходах к решению ситуации на Украине". "Если взять заявления высших должностных лиц, то они, как правило, сводятся к не выдерживающим никакой критики утверждениям, согласно которым для завершения конфликта надо собраться и поставить Киеву как можно больше вооружений, помочь [президенту Украины Владимиру] Зеленскому победить и добиться некоего "справедливого мира", "свободы Украины".

Дипломат назвал "удивительными" утверждения западных столиц о том, "что Зеленский и его режим якобы отстаивают принципы европейской цивилизации". "Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников - Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории", - сказал дипломат. "Мы глубоко сожалеем, что на данный момент итальянские власти избрали курс на целенаправленный демонтаж наработанного десятилетиями комплекса российско-итальянского сотрудничества в различных областях, осуществляют поставки все более тяжелого и смертоносного вооружения и военной техники на Украину", - отметил Патронов. Он добавив, что, "несмотря на все русофобские упражнения проплаченных мейнстримных СМИ, [в Италии] сохраняются глубокие симпатии и интерес к России, ее культуре, ее людям".

В свою очередь Донато считает долгом политиков продвижение диалога для достижения урегулирования. "Пора прекратить демонизировать Россию. Всем очевидно, что украинская формула мира нереалистична", - сказала она с беседе с ТАСС. По ее убеждению, общество испытывает усталость от происходящего. "Общественное мнение и раньше не очень разделяло [западные] подходы, а сейчас становится все меньше доверия к действиям западных руководителей", - отметила евродепутат.

Фестиваль дружбы стал площадкой для обсуждения ряда актуальных социальных вопросов. В нем приняли участие представители местных властей, регионального совета (парламента) Сицилии, а также ожидается участие представителей как правящей коалиции и правительства, так и представителей оппозиции.