Эрдоган назвал приоритетом внешней политики Анкары прекращение конфликтов в регионе

Президент Турции фактически дал старт избирательной кампании Партии справедливости и развития к выборам в местные органы власти, которые пройдут 31 марта

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из приоритетных для его страны внешнеполитических задач прекращение конфликтов в окружающем ее регионе. Об этом он заявил в Анкаре на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Нашим приоритетом является прекращение кровопролития в регионе от Центральной Азии до Кавказа, от Балкан до Черного моря", - сказал турецкий лидер.

На съезде Эрдоган фактически дал старт избирательной кампании ПСР к выборам в местные органы власти, которые пройдут 31 марта 2024 года.

Съезд ПСР состоялся во дворце спорта Анкары, в нем приняли участие функционеры и активисты партии, жители турецкой столицы - в общей сложности в зале спортивной арены и у нее собрались порядка 100 тыс. человек. На мероприятие были приглашены послы 127 стран, представители политических партий 27 государств, сообщает TRT Haber.

В районе, где проходил съезд, были приняты усиленные меры безопасности. Данных об инцидентах пока не поступало.