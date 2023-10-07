Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии

Отряд ВВС Турции будет выполнять на самолетах F-16 под командованием НАТО задачи воздушной полиции с 86-й авиабазы в Фетешть

БУХАРЕСТ, 7 октября. /ТАСС/. Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать в воздушном пространстве Румынии. Об этом говорится в сообщении румынского военного ведомства об официальном визите в Анкару 5-6 октября министра национальной обороны страны Анджела Тылвэра по приглашению турецкого коллеги Яшара Гюлера.

"Анджел Тылвэр дал высокую оценку решению Анкары направить в декабре 2023 года - марте 2024 года отряд ВВС Турции, который будет выполнять на самолетах F-16 под командованием НАТО задачи воздушной полиции с 86-й авиабазы в Фетешть", - указывается в сообщении.

"Задачи воздушной полиции, которые турецкие военные летчики будут впервые выполнять в Румынии, это важная поддержка, которую Турция оказывает для увеличения возможностей по обеспечению безопасности воздушного пространства страны", - сказал Тылвэр.

Румынский и турецкий министры обороны обсудили также новые возможности взаимодействия в области борьбы с минами в Черном море, чтобы укрепить безопасность гражданской навигации, указывается в сообщении Минобороны.