Огни Эйфелевой башни погасят на 45 минут раньше в знак солидарности с Израилем

Подсветку выключат по распоряжению мэра Парижа

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго распорядилась погасить огни декоративной подсветки на Эйфелевой башне раньше обычного времени в знак солидарности с Израилем после нападения на израильские города боевиков из сектора Газа. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Я решила, что в воскресенье вечером Эйфелева башня будет отключена в 23:00 (00:00 мск - прим. ТАСС) в знак солидарности с израильскими жертвами атак, совершенных ХАМАС", - написала она.

В прошлые годы один из главных символов Парижа и Франции можно было наблюдать хорошо подсвеченным до 01:00 по местному времени. Однако на фоне энергетического кризиса, когда более половины атомных реакторов были закрыты на ремонт и профилактику осенью 2022 года, власти решили продвигать политику "энергетической трезвости", для чего решили существенно сдвинуть время отключения подсветки на основных достопримечательностях города. Теперь освещающие конструкции башни желтые прожекторы отключаются примерно в 23:45 с уходом последних посетителей.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно группы боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи сектора Газа реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев ранены, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли 200 человек, ранены более 1,1 тыс.