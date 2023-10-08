В германских землях Гессен и Бавария начались выборы в ландтаги

В обоих случаях победу прочат консерваторам

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Выборы в региональные парламенты - ландтаги - начались в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене. В обоих случаях победу прочат консерваторам, а Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, - худший результат в истории.

В обеих федеральных землях избирательные участки проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов. В течение вечера они будут корректироваться. Официальные данные по мере подсчета бюллетеней будут публиковаться в течение ночи, а также в понедельник.

В Баварии, согласно социологам, победит на выборах Христианско-социальный союз (ХСС), лидером которого является премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Их рейтинг находится в районе 37%. Второе место могут получить "зеленые", за которых готовы отдать голоса 16% избирателей. Региональная партия "Свободные избиратели", которая сейчас входит в правительство Зёдера, вероятно, наберет около 15% - данного результата будет достаточно, чтобы продолжить работу в кабинете министров вместе с ХСС.

Если верить прогнозам, то СДПГ наберет в районе 9% - это стало бы худшим результатом для партии в этой земле. Ожидается, что улучшит результат правая "Альтернатива для Германии". Согласно опросам, она может получить 14%, что было бы на 4,4 п. п. больше, чем пятью годами ранее.

В Гессене социологи прочат победу Христианско-демократическому союзу примерно с 32%. Если "зеленые" наберут прогнозируемые 17-18%, то смогут продолжить работу в правительстве вместе с консерваторами. СДПГ может набрать примерно 17%, что стало бы худшим результатом для партии и в этой земле. На второе место с чуть меньшими шансами претендует правая "Альтернатива для Германии". Согласно опросам, ее уровень поддержки составляет 16%. Либеральная Свободная демократическая партия и Левая партия могут набрать примерно 5%.

Региональная политика в Германии, как правило, не имеет прямого влияния на центральную. Это означает, что фактического влияния на работу правительства в Берлине эти выборы иметь не будут.