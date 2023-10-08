Верховный суд Мьянмы отклонил апелляции адвокатов экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

Сторона защиты попыталась обжаловать приговоры, вынесенные по делам о нецелевом использовании средств благотворительного Фонда До Кхин Чжи и получении взятки в размере $550 тыс.

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Верховный суд Мьянмы отклонил апелляции адвокатов бывшего государственного советника Аун Сан Су Чжи по шести эпизодам обвинения в коррупции. Об этом сообщил портал The Irrawaddy.

По его данным, сторона защиты попыталась обжаловать приговоры, вынесенные по делам о нецелевом использовании средств благотворительного Фонда До Кхин Чжи и получении взятки в размере $550 тыс.

Аун Сан Су Чжи в сентябре была переведена из-под домашнего ареста в тюрьму. Согласно данным СМИ, у нее ухудшилось здоровье, она испытывает зубную боль и испытывает проблемы с приемом пищи.

Экс-госсоветник Мьянмы в июле была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий. Тогда же Государственный административный совет Мьянмы выступил с намерением перевести ее из тюрьмы под домашний арест. Срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи 1 августа был сокращен на шесть лет в результате помилования по пяти пунктам обвинения, по которым суд ранее счел ее вину доказанной. Таким образом, срок тюремного заключения для 78-летней Аун Сан Су Чжи сейчас составляет 27 лет.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай 9 июля провел встречу с Аун Сан Су Чжи, которая состоялась в мьянманской столице Нейпьидо с согласия Государственного административного совета Мьянмы. Таиландский МИД назвал контакт двух политиков важным шагом на пути к реализации мирного плана "Консенсус из пяти пунктов", призванного урегулировать гражданский конфликт в Мьянме.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года.