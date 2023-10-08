Бойцы "Хезболлах" атаковали израильскую радарную станцию на границе с Ливаном

В ответ на вылазку "Хезболлах" был открыт артиллерийский огонь, сообщила пресс-служба израильской армии

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Отряд бойцов шиитской "Хезболлах" обстрелял три израильские военные позиции в пограничном районе Шебаа. Об этом говорится в коммюнике вооруженного крыла шиитской партии, переданном телеканалом Al Mayadeen.

"В ходе проведенной операции возле ферм Шебаа был открыт огонь по израильской радиолокационной станции, - отмечается в нем. - Кроме того, управляемые снаряды были выпущены по двум военным позициям в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам". Как указывается в тексте, "в ходе прямого попадания был нанесен урон израильским объектам, о возможных потерях не сообщается".

Пресс-служба израильской армии сообщила, что в ответ на вылазку "Хезболлах" был открыт артиллерийский огонь по районам, откуда велся обстрел израильской территории.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вступили в контакты с израильской и ливанской сторонами с целью прекращения пограничного инцидента и восстановления стабильности. Ранее официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщил ТАСС, что "миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности "голубых касок", учитывая угрозу ракетных обстрелов".

По информации источника из города Марджаюн, который расположен напротив израильской Метуллы, на границе сохраняется сейчас напряженное спокойствие. "В небе видно как над пограничной полосой барражируют израильские беспилотные летательные аппараты, - отметил собеседник агентства. - В еврейских поселениях заметно присутствие на дорогах военных машин". Ранее израильские власти рекомендовали жителям северных районов быть в готовности спуститься в подземные укрытия.

Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава ВСООНЛ.