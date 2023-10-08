Афганистан приостановил оказание консульских услуг в Лондоне и Вене

Как сообщил представитель МИД во временном правительстве движения "Талибан", решение принято в связи с отсутствием "прозрачности и координации" со стороны работающих там дипломатов

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Оказание консульских услуг в диппредставительствах Афганистана в Вене и Лондоне приостановлено в связи с отсутствием "прозрачности и координации" со стороны работающих на месте дипломатов. Об этом сообщил представитель МИД во временном правительстве движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи.

"Внимание всем тем, кто хочет получить консульские услуги в Европе, <...> в посольствах Афганистана в Вене и Лондоне. Эти посольства не были прозрачны в работе и не координировали свою деятельность с министерством иностранных дел. В результате все услуги, оказываемые ими, признаны недействительными до дальнейшего распоряжения начиная с 8 октября 2023 года", - говорится в заявлении ведомства, которое Балхи опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

Речь идет о выдаче и продлении паспортов, выдаче виз и других документов. На вопрос агентства Associated Press (AP), планируют ли талибы принять подобные меры в отношении других посольств Афганистана за рубежом, представитель МИД ответил утвердительно и заявил, что это "обычная процедура".

Ранее посольства Афганистана в Испании и Нидерландах заявили, что намерены взаимодействовать и координировать свою работу с талибами. Заместитель официального представителя МИД Афганистана Зиа Ахмад Такал сообщил агентству, что талибы будут выплачивать работникам этих посольств - "сотрудникам, чиновникам и дипломатам" - зарплаты и покрывать расходы диппредставительств.

Как поясняет AP, после прихода к власти в Афганистане талибов во многих посольствах все еще работают представители предыдущей прозападной администрации. В марте талибы заявляли, что направили своих дипломатов в как минимум 14 стран.