8 октября, 10:53
Палестино-израильский конфликт

Греция приступила к эвакуации своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Всего зарегистрировано 149 граждан Греции, которые там находятся

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. МИД Греции приступил к работе по вывозу 149 граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел через посольство Греции в Тель-Авиве и генеральное консульство в Иерусалиме находится в постоянном контакте с греческими гражданами, находящимися в этом районе. Всего зарегистрировано 149 граждан Греции, которые там находятся. Немедленно начаты процедуры для их безопасного трансфера в аэропорт и репатриации", - говорится в сообщении.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 300 палестинцев, порядка 1 900 ранены. В Израиле в результате атак ХАМАС погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс. 

Теги:
ПалестинаГрецияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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