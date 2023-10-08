Алиев: Грузию нужно подключить к процессу нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за то, что он готов оказать помощь и предлагает свою роль в качестве посредника

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Грузия должна участвовать в качестве посредника в процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Моя идея заключается в том, что самым правильным, будь то исторические аспекты или географические, будет подключение Грузии к этому вопросу (процессу нормализации отношений с Арменией - прим. ТАСС). Я благодарю господина премьера (Гарибашвили - прим. ТАСС) за то, что он готов оказать нам помощь в связи с этим вопросом и предлагает свою роль в качестве посредника", - сказал Алиев.