На форуме соотечественников Азии отметили, что понимают шаги РФ по сохранению суверенитета

В итоговом документе делегаты из 10 азиатских стран констатировали, что "только сплоченный русский мир сможет выстоять и достойно противостоять угрозам и вызовам современности, обеспечив преемственность поколений российского зарубежья"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Участники XVI Региональной конференции соотечественников стран Азии выразили понимание целей внешней политики России и ее шагов, направленных на сохранение суверенитета и самобытности страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В итоговом заявлении форума участники выразили поддержку соотечественникам, проживающим в странах, где нарушаются их права и законные интересы, а также понимание причин и целей внешнеполитических шагов РФ как единственно верных и неизбежных в ответ на конфронтационную политику, с которой ей пришлось столкнуться в борьбе за сохранение своих суверенитета и самобытности", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В итоговом документе делегаты из 10 стран Азии - Камбоджи, КНР, Индии, Малайзии, Монголии, Непала, Республики Корея, Сингапура, Таиланда и Японии - констатировали, что "только сплоченный русский мир сможет выстоять и достойно противостоять угрозам и вызовам современности, обеспечив преемственность поколений российского зарубежья".

Замглавы МИД РФ и заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) Михаил Галузин в приветственном слове к участникам форума указал на весомый вклад площадки в реализацию государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, укрепление русскоязычного культурного, образовательного и информационного пространства в регионе.

Посол России в Непале Алексей Новиков, выступая на открытии конференции, высоко оценил приверженность российской общины в Азии защите прав и интересов соотечественников, поддержке и продвижению русского языка, сохранению исторической памяти и российской культуры. К соотечественникам по видеосвязи также обратились сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, представители Россотрудничества и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Мероприятие прошло при поддержке МИД РФ и ПКДСР.