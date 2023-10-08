Китай заявил о намерении поддерживать Узбекистан и развивать сотрудничество

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что Пекин готов сотрудничать с Ташкентом, чтобы "постоянно трансформировать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, в действия и конкретные результаты, которые обогатят китайско-узбекское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху"

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китай будет поддерживать Узбекистан в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, встретившийся в Ханчжоу (Восточный Китай) с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Китай будет решительно поддерживать Узбекистан в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности и в следовании по пути развития, соответствующему его национальным реалиям", - приводит слова главы китайского правительства агентство Xinhua.

Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с Узбекистаном, чтобы "постоянно трансформировать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, в действия и конкретные результаты, которые обогатят китайско-узбекское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху". Китай предполагает использовать инициативу "Один пояс - один путь" в качестве основного направления взаимодействия, расширять экономическое и торговое, энергетическое сотрудничество, добавил глава китайского правительства.

Китай поощряет свои предприятия инвестировать в Узбекистан, открывать и развивать бизнес в этой стране, отметил Ли Цян. Он призвал обе стороны укреплять сотрудничество в области образования, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других областях.

"Китай готов сотрудничать со странами Центральной Азии, включая Узбекистан, для продвижения сотрудничества в ключевых областях, включая инвестиции, торговлю и взаимные связи, чтобы создать еще более тесное китайско-центральноазиатское сообщество с общим будущим", - резюмировал Ли Цян.

В свою очередь, сообщает Xinhua, Арипов сказал, что Узбекистан высоко ценит свое всестороннее стратегическое партнерство с Китаем, готов перенимать опыт Китая в углублении реформ, расширении открытости и всестороннем продвижении китайской модернизации, а также углублять сотрудничество с Китаем в различных областях на основе равенства.