Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия" заявил, что "каждый, кто говорит о членстве Украины в Евросоюз как о свершившемся факте, подает ложные надежны украинцам, а это плохо для ЕС и для самих украинцев"

БРАТИСЛАВА, 8 октября. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", формирующий по их итогам новое правительство страны Роберт Фицо поддержал мнение бывшего председателя Еврокомиссии (ЕК) Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не может в скором времени стать членом Евросоюза. Об этом он заявил в видеообращении, выложенном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

"У Жана-Клода Юнкера, бывшего многократного премьера Люксембурга и председателя ЕК, был момент откровения <...>, - сказал Фицо. - Это, конечно, правда, что, если бы он находился [на занимаемых ранее] постах, то не был бы столь отважным, но и так ему нужно зачесть его смелось. Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: "А король-то голый!" то есть, что Украина коррумпирована на всех ее уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС, и каждый, кто говорит о членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте, подает ложные надежны украинцам, а это плохо для ЕС и для самих украинцев".

Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил, что Украина не может стать членом Европейского союза, поскольку нуждается в масштабных внутренних реформах. "Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что их страна может немедленно стать членом ЕС", - сказал он.

По словам Юнкера, европейская перспектива для Украины должна быть сохранена, но не может быть связана с надеждой, что это произойдет в одночасье.