Парламент Вануату лишил поста премьера Сато Килмана

Новым главой правительства островного государства избрали Шарло Салваи

СИДНЕЙ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Вануату Сато Килман, избранный на этот пост 4 сентября 2023 года, был отстранен от должности парламентом страны. Новым главой правительства островного государства был избран Шарло Салваи. Об этом сообщает новостное агентство Pacific News Service.

По его данным, парламент Вануату проголосовал за отстранение от власти Килмана 27 голосами из 52, и Шарло Салваи был выдвинут в качестве единственного кандидата на пост премьер-министра. Его кандидатуру поддержали 29 депутатов. Сразу после голосования Салваи принес присягу и был назначен новым премьер-министром Республики Вануату.

Как ожидается, во вторник, 10 октября 2023 года, новый глава правительства сформирует кабинет и представит его членов на заседании парламента, назначенном на этот же день.

60-летний Салваи, возглавляющий партию Reunification Movement for Change ("Движение за воссоединение во имя перемен"), ранее занимал должности министра торговли и промышленности, министра земель и природных ресурсов, министра образования, министра финансов и экономического управления и министра внутренних дел Вануату. Он также возглавлял правительство островного государства с февраля 2016 года по август 2020 года, однако лишился этого поста, представ перед Верховным судом по обвинению во взяточничестве, коррупции и даче ложных показаний. В декабре 2020 года Салваи был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к условному наказанию, но спустя год получил помилование из рук президента Вануату и вернул себе право баллотироваться на государственные должности.