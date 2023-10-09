Тейлор-Грин считает, что израильские события могут повториться в США из-за миграции

Член Палаты представителей Конгресса подчеркнула, что власти зачастую не могут идентифицировать проникших в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов и их местонахождение

ТАСС, 9 октября. Миграционная политика администрации Байдена может привести к повторению израильских событий в США. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в воскресенье на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран", - написала она.

Тейлор-Грин отметила, что зачастую власти не могут идентифицировать проникших в США нелегальных мигрантов и их местонахождение, а масштабы миграции так велики, что администрация Байдена не может с ними справиться.

"Это должно стать тревожным звонком", - резюмировала политик.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил главу государства в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила некоторые миграционные законы, принятые его предшественником Дональдом Трампом.