9 октября, 02:49

Тейлор-Грин считает, что израильские события могут повториться в США из-за миграции

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. AP Photo/ John Bazemore, Pool
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин
© AP Photo/ John Bazemore, Pool

Член Палаты представителей Конгресса подчеркнула, что власти зачастую не могут идентифицировать проникших в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов и их местонахождение

ТАСС, 9 октября. Миграционная политика администрации Байдена может привести к повторению израильских событий в США. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в воскресенье на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте также
CBS: почти 2 тыс. нелегальных мигрантов ежедневно прибывают из Мексики в штат АризонаУщерб от миграционного кризиса в мексиканском штате за две недели составил почти $1 млрд

"То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран", - написала она.

Тейлор-Грин отметила, что зачастую власти не могут идентифицировать проникших в США нелегальных мигрантов и их местонахождение, а масштабы миграции так велики, что администрация Байдена не может с ними справиться.

"Это должно стать тревожным звонком", - резюмировала политик.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил главу государства в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила некоторые миграционные законы, принятые его предшественником Дональдом Трампом. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация