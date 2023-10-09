В Киргизии начались учения миротворческих сил стран ОДКБ

Основной целью учений является совершенствование практических навыков личного состава и органов управления

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Совместные учения миротворческих сил стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2023" начались в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Минобороны.

"Сегодня в Кыргызской Республике на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными целями учений являются совершенствование практических навыков органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ. Кроме того, мероприятия направлены на повышение слаженности воинских частей и подразделений.

"В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

В учениях задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих миротворческих сил из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Также участие принимают свыше 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.

Четвертьвековой опыт

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров подчеркнул, что государства - члены ОДКБ имеют более чем 25-летний опыт миротворчества в разных уголках мира. В 2022 году миротворческие силы ОДКБ практически были применены в Казахстане. Результат миротворческой операции получил высокую оценку руководства самой республики, а также стран организации.

По его словам, ОДКБ и дальше будет совершенствовать свои миротворческие силы. Это является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности организации в ближайшие годы.

Сидоров также напомнил, что в учениях принимают участие подразделения 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Ивана Панфилова. Она сформировалась в 1941 году в Киргизской и Казахской ССР и особо отличилась в боях под Москвой. "Сохранение воинских традиций, почитание памяти предшественников является самым ярким примером того, что все мы, наши народы, вместе не на словах, а на деле стояли и стоим в едином боевом строю", - уверен он.

Как подчеркнул на церемонии открытия замминистра обороны Киргизии Руслан Мукамбетов, нынешние учения проводятся "с учетом реалий складывающейся мировой обстановки".