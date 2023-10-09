9 октября, 05:39

В Анголе прошли антиправительственные протесты

Задержаны по меньшей мере 132 человека

ПРЕТОРИЯ, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 132 человека задержаны в ходе антиправительственной демонстрации на востоке Анголы. Об этом сообщила ангольская газета O Pais.

Демонстрация прошла утром 8 октября в провинции Лунда Сул, где находится алмазное месторождение Катока. По данным агентства AFP, протесты были связаны с ростом стоимости жизни.

Протестующие перекрыли движение автомобилей и пешеходов, сообщает O Pais. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, резиновые пули и другие средства. По данным полиции, задержаны 132 человека, никто из них не пострадал.

Ранее, в июне, в столице Анголы Луанде и других городах страны прошла серия протестов против решения правительства сократить субсидии на топливо, что привело к резкому росту цен на бензин. Эта мера была направлена на сокращение государственных расходов на фоне падения доходов от экспорта нефти. 

Теги:
Ангола
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация